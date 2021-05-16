زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين

وقالت زينب سليماني في رسالتها "تحية من روح الشهيد سليماني إلى الشعب المقاوم في فلسطين، وتحية إلى قادة ومجاهدي معركة سيف القدس لا سيما سيف الإسلام القائد محمد الضيف".



وأضافت "ندين الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في المسجد الأقصى والداخل المحتل وقطاع غزة، ونقف إكبارا وإجلالا أمام إرادة هذا الشعب الأبي الذي قهر المحتل وأسقط هيبته .. روح الحاج قاسم سعيدة ومطمئنة في عليائها".



وتابعت "نحن أبناء الجمهورية الإسلامية وأتباع مدرسة الحاج قاسم على العهد وإلى جانبكم، وسنبقى إلى جانبكم حتى النصر النهائي وإزالة الكيان الغاصب عن كل ذرة تراب في فلسطين".