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الأحد 16 أيار 2021 ساعة 16:25

روحاني: يجب وقف العدوان على فلسطين

روحاني: يجب وقف العدوان على فلسطين
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني خلال محادثة هاتفية مع اردوغان، قوله إنه "يجب استخدام كل الإمكانيات والقدرات الدولية لمواجهة العدوان ووقف جرائم النظام الصهيوني بسرعة ".

وأضاف "إن القضية الفلسطينية ما زالت أهم وأهم قضية للأمة الإسلامية ومواجهة هذه الجرائم ووقف الاعتداءات والقتل الغاشمين ضد الشعب المقهور والعزل قضية ضرورية".

ولفت الرئيس الإيراني إلى "أنه يجب إيران وتركيا كدولتين مهمتين ومؤثرتين في المنطقة، استخدام جميع الموارد المتاحة بما في ذلك قدرة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة اعتداءات وجرائم النظام الصهيوني".

كما شدد روحاني على ضرورة تبادل المواقف وتعزيز التعاون بين طهران وأنقرة لحل الأزمات الإقليمية، بما في ذلك سوريا واليمن.

من جانبه، قال الرئيس التركي "للأسف، نواجه هذه الأيام جرائم إسرائيلية وهجمات وحشية في فلسطين المحتلة، وهو أمر مقلق ومؤسف للغاية".

وشدد رجب طيب أردوغان على أن "المجتمع الدولي يجب أن يظهر رداً قوياً ورادعاً على هذه الهجمات الوقحة، ومن الضروري أن يتبع العالم الإسلامي طريقاً مشتركاً وعمل في هذا الصدد".
رقم : 932857
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