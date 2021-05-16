السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع

وينشر موقع "إسلام تايمز
"، ما ذكره السيد الصدر في تغريدة له عبر "تويتر".
بسمه تعالى
إلى حكام العرب مع التحية
أوجه لكم ندائي في خضم الحرب الطاحنة التي يشنها العدو الصهيوني ضد القدس الشريف وغزة المجاهدة
أوجه ندائي لحكام العرب المطبعين مع دولة الشر، بأن يسارعوا لإلغاء التطبيع وطرد السفراء من بلدانهم أو لا أقل من الضغط عليهم أو تقليل التمثيل عندهم وكذا عليكم بمقاطعتها اقتصادياً وما شاكل ذلك
فأبناؤنا ينتظرون موقفاً منكم يرفع معاناتهم ومظلوميتهم عسى أن يكون موقفكم ومضة مشرفة في تاريخ مستقبلاً.
وكانت الدول التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هي "الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".