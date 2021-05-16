السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع

العراق (إسلام تايمز) - دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، مساء الأحد، الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني إلى إلغاء التطبيع في ظل العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.