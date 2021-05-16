زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين

وجاءت تصريحات ولايتي خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة.



ودان ولايتي الاعتداءات الوحشية للنظام الصهيوني، فيما أكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني، بعدما استعرض مع النخالة آخر التطورات في غزة.



وقال: إن الشعب الإيراني وأنصار فلسطين حول العالم شاهدوا شجاعتكم وقد كسرتم هيمنة النظام الصهيوني الغاصب التي هي مصدر شرف، وأثبت المجاهدون والشعب الفلسطيني مرة أخرى أن الكيان الصهيوني هو أوهن من بيت العنكبوت.

وشدد ولايتي على أن الواجب الإسلامي لجميع المسلمين في العالم هو دعم الشعب الفلسطيني في هذا الوضع الحرج والضغط الساحق، وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدت واجباتها في الماضي، وستواصل السير على هذا الطريق بدعم شامل تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإن شاء الله سوف نصلي قريباً بإمامته في القدس الشريف".



وهاجم ولايتي الدعم الذي تقدمه الدول الغربية والولايات المتحدة للكيان الصهيوني الغاصب بدلاً من تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في القضاء على الصيهانية وتحرير فلسطين والقدس الشريف.



من جانبه، شكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة في هذه المكالمة مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها، وقال: "لقد حقق الشعب الفلسطيني نصراً عظيماً اليوم ضد النظام الصهيوني".



وأكد: "سندافع عن المسجد الأقصى بكل قوتنا وسنقف بدماء أبنائنا ونكسر هيمنة إسرائيل، ونشكر ونقدر مواقف السيد الخامنئي وتصريحاته في يوم القدس العالمي".



وأضاف "إن موقف السيد الخامنئي وموقف الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد شجاع وفريد، ولم يتخذ أحد موقفا مثل الجمهورية الإسلامية، وسنواصل المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى حتى النصر النهائي".

