مجلس صيانة الدستور يدرس أهلية 40 مرشحاً للانتخابات

وقال عباس كد خدايي في حديث تلفزيوني إن "مجلس صيانة الدستور ووفق لقانونه سوف يدرس اليوم الاثنين، أهلية 40 مرشحاً للانتخابات الرئاسية من أصل 592 شخصاً"، مضيفاً إن الـ 40 شخصاً تتوفر فيه الشروط اللازمة للترشح وعلى المجلس أن يبدأ بدراسة أهليتهم.



وأغلقت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء السبت، أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية بعدما أعلن أن قبول الترشح مدته خمسة أيام، حيث رشح عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية ولعل أبرزهم المرشحين هو السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.



فيما يوجد هناك مرشحون آخرون من بينهم العميد حسين دهقان مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس حسن روحاني، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد وغيرهم من الشخصيات السياسية.