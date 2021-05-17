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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 08:05

ظريف: دعم أوروبا لجرائم الكيان الصهيوني غير مقبول

ظريف: دعم أوروبا لجرائم الكيان الصهيوني غير مقبول
وعلق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف  الموجود في إيطاليا المحطة الثانية من جولته الاوروبية ، في تصريح امس يوم الأحد على دعم بعض المسؤولين الأوروبيين لـ جرائم الكيان الصهيوني في غزة وضمن اشارته الى كلمته امام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي امس بالقول : "كما قلت في خطابي في منظمة التعاون الإسلامي ، فإن هذا العمل الذي تقوم به الدول الأوروبية بالتأكيد غير مقبول على الإطلاق".

وذكر وزير الخارجية الإيرانية: "بالطبع بعض الذنب علينا في العالم الإسلامي ، بسبب الخلافات الداخلية بين المسلمين حول سياسة التطبيع التي تنتهجها بعض الدول الإسلامية ، سمح الكيان الصهيوني بارتكاب جرائمه بشكل مختلف ، وهذا يتطلب منا أن نعمل بجهد أكبر ، أولاً في الداخل ثم في أوروبا ، لإظهار الحقائق كما هي ولمنع الكيان الصهيوني من تمرير سياساته عبر التزييف وقلب الحقائق .
مصدر : وكالات
رقم : 932939
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