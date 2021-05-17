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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 08:25

بسبب قلة الأمطار .. تشكيل خلية أزمة للري في اللاذقية

بسبب قلة الأمطار .. تشكيل خلية أزمة للري في اللاذقية
وإن الخلية تضم ممثلين عن مديريتي الزراعة والموارد المائية والمؤسسة العامة لمياه الشرب واتحاد الفلاحين والتي حددت مواعيد الري بما يتلاءم مع واقع الأشجار المثمرة والزراعات الحقلية.

بدوره قال مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر :نظراً لدخول الحمضيات في بداية العقد والحاجة الماسة للري في هذه المرحلة الحرجة التي تحدد كمية الإنتاج لاحقاً، فقد قررت اللجنة الفرعية المعنية “خلية الأزمة” البدء بإعطاء دورات الري للموسم الحالي.

وأضاف حيدر: بدأت المديرية بموسم الري بإفتتاح مآخذ الري من مياه سد بلوران لإرواء الأراضي الزراعية المستفيدة من شبكاته على أن تفتتح في اليومين القادمين دورة الري الأولى للأراضي الزراعية على شبكتي الثورة و 16 تشرين.

فيما أوضح مصدر في مديرية زراعة اللاذقية أنه تمّ وضع بواكر تابعة لعدّة مديريات تحت تصرّف خلية الأزمة مهمتها حفر البرك المائية الترابية في أسرّة الأنهار وأراضي الأخوة الفلاحين وموزعة على محور زغرين بللوران حيث تمّ وضع باكر جنزير عائد للمؤسسة العامة للجيولوجيا.

وتابع المصدر: بالنسبة لمحور نهر السفرقية تم وضع باكر جنزير عائد لمديرية زراعة اللاذقية وباكر جنزير عائد للمؤسسة العامة لمياه الشرب، بالإضافة إلى وضع باكر جنزير عائد للشركة العامة للطرق والجسور مع باكر عائد لمشروع استصلاح الأراضي ضمن محور جبلة.

وأشار المصدر إلى أنّه تمّ الانتهاء من الحفر على محور السرسكية والبدء بمحور زغرين وبدء الحفر أيضاً على محور السفرقية.
مصدر : وكالات
رقم : 932942
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