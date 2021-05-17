الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 09:15

المغرب.. مظاهرات داعمة لفلسطين في عدة مدن

المغرب.. مظاهرات داعمة لفلسطين في عدة مدن
وتجمع حوالي ألف متظاهر في وسط العاصمة الرباط للتنديد بـ"الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين" وبتطبيع العلاقات بين المملكة والاحتلال.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتب على إحداها "الشعب المغربي، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مع المقاومة.. ضد التطبيع" و"ندين العدوان الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع".

وردّد المتظاهرون هتافات من بينها "فلسطين حرة حرة، والصهاينة برا برا (خارجها)"، و"لبيك يا أقصى" و"الشعب يريد تجريم التطبيع" و"يا للعار، يا للعار، باعوا الأقصى بالدولار" و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، كما أحرق المحتجون أيضا أعلاما إسرائيلية.

وجرت تظاهرات مماثلة في العديد من المدن المغربية ولا سيما في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومراكش، قبلتها السياحية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بالتطبيع وتطالب بإنقاذ غزّة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "التطبيع خيانة، المقاومة أمانة" و"لا لا ثم لا، للتطبيع والهرولة" و"غزة غزة رمز العزة" و"لا احتلال، لا تطبيع، فلسطين ماشي (ليست) للبيع"، بحسب ما أظهرت مشاهد بثت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
مصدر : وكالات
رقم : 932953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
17 أيار 2021
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
16 أيار 2021
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
16 أيار 2021
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
16 أيار 2021
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
16 أيار 2021
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
المراسلة معصومة فروزان
16 أيار 2021
المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة
المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
16 أيار 2021
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
15 أيار 2021
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
15 أيار 2021
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
15 أيار 2021
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس