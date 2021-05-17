الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية

وقال عبد المجيد في حوار مع موقع "إسلام تايمز
"، بشأن تراجع الصهيانية عن بدء معركة برية، إن "السبب الرئيسي لتراجع الاحتلال عن العدوان البري على غزة لأنه كان يعيش حالة من التخبط وحالة من الإرباك لدى القيادة السياسية والعسكرية، وبالرغم من إنهم في البداية اتخذوا قراراً بالدخول البري إلى غزة لكنهم تراجعوا عن ذلك لأنهم يدركون جيداً أن غزة لن تكون كالمرات الماضية رغم فشلهم من احتلال غزة أو البقاء فيها وحرب 2008 و2012 و2014 دليل على ذلك".
وأضاف "ولن يكون الدخول على غزة نزهة بل سيكون مقبرة لهذه الدبابات ومقبرةً لجنودهم، فتفادياً للخسائر الكبيرة التي ستقع بين صفوف الاحتلال وقواته تراجع العدو عن ذلك، وأدرك جيداً أن أي معركة برية سيكون هو الخاسر الكبير فيها لأن العديد من جنوده رفضوا الخدمة أو الذهاب إلى المعركة في المناطق الحدودية، مما يؤكد أن حالة القلق والخوف من هذه المعركة البرية ".
وعن رسالته للدول العربية المطبعة مع كيان الاحتلال، بين إن "الرسالة التي نوجهها للدول العربية المطبعة التي عقدت اتفاقيات مع العدو والذين كانوا يعتبرون أن هذا العدو والولايات المتحدة يحمي عروشهم وإماراتهم وكراسيهم لكن ما شاهدوه لما حصل لهذا الكيان الصهيوني ولعاصمته في تل أبيب والمستوطنات".
وتابع إن "قدرة المقاومة على هزيمة هذا الكيان وقدرة المقاومة على إفشال القبة الحديدية التي كان ولازال البعض من هذه الأنظمة أن الكيان الصهيوني سيحميه ويثبت حكمه إلا أن المقاومة أزالت هذا الوهم وهذه المراهنات وأنها قادرة على هزيمة هذا الاحتلال وداعميه".
وخاطب الدول المطبعة "إننا ننصحكم أن تعيدوا النظر في كل الاتفاقيات وأن تلغوا اعترافكم بالعدو وأن تعودوا لجماهيركم وأن تعودوا لأمتكم لأن هذا الكيان لن يحميكم وهذا العدو يريد ان يستثمر وينهب ثرواتكم والولايات المتحدة الأمريكية كذلك لن تستطيع حمايتكم في المرحلة القادمة".