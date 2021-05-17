الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية

خاص (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، إن جيش الاحتلال الصهيوني يخشى البدء بمعركة برية ضد المقاومة الفلسطينية لأنه يدرك أنه هو الخاسر الكبير فيها.