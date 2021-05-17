‘‘قسد‘‘ تخطف العشرات من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا

وأفادت مصادر محلية وعشائرية في محافظة الحسكة أن تنظيم “قسد”، يشن حملات مداهمة واقتحام لمنازل المدنيين في بلدة مركدة وقراها (الصكار والحمدي وصبيح وسرجين وزريفة والثلجة والشمساني) جنوبي محافظة الحسكة، وذلك بعد ازدياد حالات الرفض الشعبي والعشائري لتواجدهما واستهداف مسلحيهم بشكل مباشر.



وتابعت المصادر أن المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، وبدعم من المدرعات والطائرات الأمريكية داهموا عشرات المنازل في القرى التابعة لبلدة مركدة، واختطفوا 25 مدنيا واقتادوهم إلى ما يسمى “سجن معمل الغاز” ضمن مركز مدينة الشدادي 50 كم جنوبي الحسكة.



وأوضحت بأن آخر عمليات استهداف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في (مركدة) وقراها حدث قبل أيام، حيث قتل فيها 3 مسلحين من تنظيم “قسد”، وجرح رابع جراء هجوم مجهول على حاجز لهم، وجاء هذا الهجوم رغم الحملات الأمنية المشددة التي قام بها مسلحو التنظيم في محافظتي دير الزور والحسكة.