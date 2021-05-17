الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 09:39

ميليشيات إماراتية تختطف زعيما قبليا في سقطرى

ميليشيات إماراتية تختطف زعيما قبليا في سقطرى
وكشف شيخ مشايخ سقطرى عيسى بن ياقوت، عن قيام ميليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، باختطاف "الشيخ علي سليمان بن مالك"، زعيم مشايخ مركز ديكسم، والقيادي في لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة.

وقال ،في بيان له أمس الأحد: "لازالت ميليشيات الانتقالي الإماراتية، تمارس القمع والتنكيل بحق الأحرار في محافظة أرخبيل سقطرى، مضيفا أن أقدمت الميليشيا باختطاف الشيخ علي سليمان محمد بن مالك، شيخ مشايخ مركز ديكسم، دون أي مسوغ قانوني".

وأعرب بن ياقوت عن استنكاره وإدانته لما تقوم به الميليشيات المدعومة من أبوظبي، من عبث في سقطرى، وقمع وتنكيل بالمواطنين ومصادرة الرأي، مستغلة قوة السلاح في مواجهة المجتمع السقطري المسالم على مر التاريخ.

ومنذ حزيران الماضي، تسيطر ميليشيات "الانتقالي" المدعومة من أبوظبي على مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى.

من جهته، قال وزير الداخلية اليمني في حكومة هادي، لواء ركن، إبراهيم حيدان؛ إن "الوضع الأمني مقلق في عدن، بسبب تعدد الأجهزة الأمنية فيها".

وأكد خلال مقابلة مع فضائية "حضرموت" مساء السبت، أن حكومة هادي، حرصت على البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل الشق العسكري، بهدف إعطاء الثقة الأكبر للطرف الآخر، في إشارة منه إلى "المجلس الانتقالي".

وبحسب حيدان، فإن حكومة الكفاءات ـ يشارك فيها الانتقالي ب5 وزارات ـ، لم تتمكن من تطبيع المعالجات التي وضعتها فيما يتعلق بمشكلة رواتب الأمن والجيش، نتيجة للأوضاع التي شهدتها مدينة عدن.

من جانبها، قالت الصحفية والناشطة اليمنية، لينا الصالح؛ إن "أبناء عدن، يعيشون وضعا صعبا وقاسيا".

وأضافت أن هذا العيد، لم يأت بجديد لعدن، في ظل قساوة الأوضاع التي تشهدها منذ سنوات.

وتابعت : منذ تسلم الإمارات وميليشياتها المسلحة إدارة عدن وحكمها في العام 2015، ونحن نعيش وضعا أمنيا وخدميا ومعيشيا واقتصاديا وحقوقيا، سيئا جدا.

وبحسب الناشطة اليمنية، فإن مدينة عدن، تعيش تحت وطأة "سلطة أمر واقع" مدعومة من الإمارات، حيث تتعرض إيراداتها الضخمة لعملية نهب من قبل الميليشيات التابعة للمجلس، دون أدنى مسؤولية أو أخلاق، تشعر به تجاه المواطنين الذين يعانون من غياب الخدمات وتدهور أوضاعهم المعيشية.
مصدر : وكالات
رقم : 932962
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
17 أيار 2021
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
16 أيار 2021
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
16 أيار 2021
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
16 أيار 2021
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
16 أيار 2021
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
المراسلة معصومة فروزان
16 أيار 2021
المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة
المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
16 أيار 2021
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
15 أيار 2021
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
15 أيار 2021
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
15 أيار 2021
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس