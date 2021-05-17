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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 10:08
أمريكا.. مقتل شخصين بإطلاق نار بولاية كاليفورنيا
وبحسب شرطة أوكلاند، تم الإبلاغ عن إطلاق النار لأول مرة في الساعة 5:53 مساء بالتوقيت المحلي، في 2500 شارع هايلاند في حي هايلاند تيراس.
مصدر :
وكالات
رقم :
932969
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