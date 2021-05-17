الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 10:19

طهران: لا يوجد اتفاق مبدئي في مفاوضات فيينا

طهران: لا يوجد اتفاق مبدئي في مفاوضات فيينا
وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي "لا يوجد اتفاق مبدئي في فيينا، والمحادثات جارية هناك وجميع مجموعات العمل الثلاث تعمل بهدف إحياء الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "إيران تنتظر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الذي سيعقد هذا الأسبوع، إذا لزم الأمر".

وأوضح "لا يوجد شيء اسمه اتفاق مبدئي في المحادثات النووية، ولا يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء"، لافتاً إلى أن "نسبة كبيرة من القضايا المتبقية في مجموعات العمل الثلاث اكتملت، وتحتاج نسبة منها إلى قرارات سياسية".

وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين) في 6 من آيار/مايو الجاري في فيينا ولا تزال مستمرة، بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي إنسحبت منه في 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.
مصدر : وكالات
رقم : 932971
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
17 أيار 2021
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
16 أيار 2021
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
16 أيار 2021
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
16 أيار 2021
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
16 أيار 2021
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
المراسلة معصومة فروزان
16 أيار 2021
المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة
المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
16 أيار 2021
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
15 أيار 2021
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
15 أيار 2021
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
15 أيار 2021
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التهديد المتزامن لـ‘‘اسرائيل‘‘ من خمس نقاط حيوية
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس