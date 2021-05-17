طهران: لا يوجد اتفاق مبدئي في مفاوضات فيينا

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي "لا يوجد اتفاق مبدئي في فيينا، والمحادثات جارية هناك وجميع مجموعات العمل الثلاث تعمل بهدف إحياء الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "إيران تنتظر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الذي سيعقد هذا الأسبوع، إذا لزم الأمر".



وأوضح "لا يوجد شيء اسمه اتفاق مبدئي في المحادثات النووية، ولا يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء"، لافتاً إلى أن "نسبة كبيرة من القضايا المتبقية في مجموعات العمل الثلاث اكتملت، وتحتاج نسبة منها إلى قرارات سياسية".



وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين) في 6 من آيار/مايو الجاري في فيينا ولا تزال مستمرة، بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي إنسحبت منه في 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.