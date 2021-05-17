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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 11:40

الشيخ عيسى قاسم يدعو المطبعين مع العدو للرجوع عن الخطأ

الشيخ عيسى قاسم يدعو المطبعين مع العدو للرجوع عن الخطأ
وعبر حسابه على منصة تويتر، قال آية الله قاسم "أيها المطبعون مع العدو الاسرائيلي تقول لكم أمتكم أخطأتم، فارجعوا عن خطئكم فعودوا لصفوف أمتكم، ولا تكن كلمتكم وقوتكم وسلاحكم لعدوكم على الأمة_ التي لها ملاذكم وبها قوتكم- ولا على دياركم وديار أهليكم".

الشيخ عيسى قاسم يدعو المطبعين مع العدو للرجوع عن الخطأ

وتابع الشيخ قاسم: "أيها المطبعون، أنتم للأمة أحوج منها إليكم، تبقى بدونكم ولا تبقون بدونها، وتستطيع أن تتجاوزكم ولا تستطيعون تجاوزها. ما لكم من قوة فهو من قوتها، وما لكم من موقع عند أعدائها ما كان ليكون لولاها".

الشيخ عيسى قاسم يدعو المطبعين مع العدو للرجوع عن الخطأ

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد أصدر في 12 مايو الجاري بيانا "حول العدوان الصهيوني اليهودي على المسجد الأقصى"، واعتبر الشيخ "المعركة الأخيرة بين الصهاينة والفلسطينيين، هي معركة مع الأمتين العربية والإسلامية"، و ووصف "التطبيع القائم بين عدد من الدول العربية والعدو الصهيوني"، بأنه "أشد سوءا وخطرا وبشاعة وجرأة على الأمتين العربية والمسلمة".
مصدر : وكالات
رقم : 932990
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