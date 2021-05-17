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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 12:37

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الإيطالي

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الإيطالي
وبحث ظريف مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي في هذا اللقاء، تنمية التعاون الثنائي في مجال العلاقات بين البلدين، والتعاون في مجال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار مدريد من جولته الاوروبية واجرى محادثات مع وزيري الخارجية والصناعة الاسبانيين.

وفي ختام زيارته لمدريد، وفي إشارة إلى اجتماعاته مع وزيري الخارجية والصناعة الإسبانيين، كتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة أنه أجرى محادثات مكثفة حول العلاقات الاقتصادية وتبادل وجهات النظر حول الاتفاق النووي وفلسطين والخليج الفارسي وأفغانستان.

وأعرب عن أمله في بدء عهد جديد من التعاون الاقتصادي الثنائي مع انتهاء أزمة كورونا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار سوريا كذلك واجرى مباحثات مع الرئيس بشار الاسد ونظيره السوري فيصل المقداد، كما زار قبل ذلك قطر والعراق وعمان والكويت.

وكان من المقرر أيضا أن يقوم ظريف بزيارة لفيينا، ألغاها احتجاجا على قيام الحكومة النمساوية برفع علم الكيان الصهيوني على مقار المستشارية ووزارة الخارجية النمساوية.
مصدر : وكالات
رقم : 933000
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