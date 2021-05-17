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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 13:15

اشتية يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

اشتية يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
قال اشتية في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين: "لا يمكن لإسرائيل أن تجمع بين عدوانها وحصولها الأمن"، متابعًا: "على العالم تقديم مشروع للحل يستند على الشرعية والقانون الدوليين".

وأشار اشتيه إلى أن التضامن العالمي معنا يوضح استمرار حضور القضية الفلسطينية، منوهًا إلى أنه سيتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تملك أي دولة حق النقض.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مع جمهورية مصر العربية لتسهيل علاج الجرحى خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونوه إلى أنه يجري اليوم تحضير إرسالية أدوية ومستلزمات طبية ووفد طبي، وألف وحدة دم إلى قطاع غزة.

ودخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومه الثامن بحصيلة نحو 200 شهيدًا، منهم 58 طفلا و34 سيدة، و1235 إصابة حتى الان.
رقم : 933010
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