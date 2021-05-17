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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 13:54

فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان

فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
وأكدت الصحة الفلسطينية ان من بين الشهداء 58 طفلا و 35 سيدة وبينهم ايضا 43 فلسطينيا استشهدوا في قصف شارع الوحدة.

واستشهد ،صباح اليوم الاثنين، شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح في قصف مدفعي لمنزل شمالي قطاع غزة، في حين دمرت طائرات الاحتلال 8 منازل سكنية.

وقالت مصادر طبية إن الشاب عائد أحمد مسعود (24 عاما) استشهد، وأصيب آخر بجراح جراء قصف مدفعية الاحتلال لحي القصاصيب في مدينة جباليا (شمال غزة).

وجددت الطائرات الاسرائيلية غاراتها الجوية صباح اليوم الاثنين مستهدفة المزيد من المنازل والمؤسسات الحكومية بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية للقطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال فيلا عبد العزيز الخالدي شمال غرب مدينة غزة ما الحق اضرارا اضافية في عدد من المنازل.

واشتعت النيران في مصنع للاستفج شرق جباليا عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية بمنطقة زلاطة شرقي رفح جنوب قطاع غزة جراء القصف المدفعي المتواصل.

ووصلت فرق الدفاع المدني للمكان لاخماد الحريق في ظل استمرار اطلاق القذائف.

ودمرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة الحداد بحي الزيتون شرق مدينة غزة ومنزلا بحي النعجة شمال غزة

واغارت الطائرات الاسرائيلية على مجمع انصار الامني مجددا بعد قصفه في ساعات الليل .

واستهدفت طائرات الاحتلال المزيد من الاراضي الزراعية بالصواريخ وعدد من مفترقات الطرق فيما زعم جيش الاحتلال انه قصف تسعة منازل لقادة في القسام.
رقم : 933019
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