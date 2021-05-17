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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 14:38

حماس: تصاعد العدوان الاسرائيلي لن يقابل إلا بزيادة ضربات المقاومة

حماس: تصاعد العدوان الاسرائيلي لن يقابل إلا بزيادة ضربات المقاومة
وتسبب القصف الإسرائيلي المتصاعد والمستمر منذ 8 أيام، بدمار واسع في القطاع المنهك فعليا من الحروب الإسرائيلية المتتالية وكذلك الحصار الخانق، كما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا و34 سيدة، والجرحى إلى 1235 إصابة بجروح مختلفة.

وحول موقف "حماس" والمقاومة الفلسطينية من تمادي الاحتلال في عدوانه على القطاع وتعمده استهدف المدنيين، قال المتحدث الرسمي باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع: "دون أدنى شك، كلما تمادى الاحتلال الصهيوني في قصف المدنيين والأبرياء والتغول على شعبنا الفلسطيني، تصاعدت وتيرة ضربات المقاومة".

وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "سلوك الاحتلال الهمجي تجاه الشعب الفلسطيني، لن يحد من ضربات المقاومة، بل ضربات المقاومة ستتصاعد وتكون أكثر تأثيرا على الاحتلال، وذلك لرد هذا العدوان الغاشم عن شعبنا".

وردا على سؤال "عربي21": "إلى أين وصلت جهود الوسطاء للتهدئة مع الاحتلال؟، وما هو موقف حماس؟"، أوضح القانوع أن "هناك أكثر من وسيط، والاتصالات مع أكثر من طرف، وهناك أكثر من عرض لوقف إطلاق النار، لكن العدو يتبجح في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني وتحديدا في حي الشيخ جراح".

وأَضاف: "نحن على ثقة، أن الاحتلال في النهاية سيرضخ لشروط المقاومة كما في العادة، وسينهزم أمام ضرباتها".
مصدر : وكالات
رقم : 933029
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