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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 15:39

اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة الى الشمال السوري

اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة الى الشمال السوري
وبحسب مصادر سورية، تم خلال الاجتماعات الاتفاق بشكل مبدئي على إخراج (ترحيل) عدد من المسلحين إلى الشمال السوري خلال مهلة أقصاها 4 أيام بدءاً من اليوم الأحد 16 أيار، وذلك برعاية من الجانب الروسي كونه كان الضامن لمصالحة عام 2018.

المعلومات تقول إن الموافقة المبدئية جاءت من طرف هؤلاء المسلحين مقابل الإفراج عن عدد من الموقوفين من بلدة امباطنة.

حيث نقل الوجهاء أن هناك موافقة من الدولة السورية على الإفراج عن عدد من الموقوفين مقابل الالتزام بعدم تنفيذ هجمات ضد القوى الأمنية والجيش السوري.

وبشكل عام، شهدت محافظة القنيطرة هدوءاً تاماً خلال أيام عيد الفطر، دون تسجيل أي حوادث تذكر وسط استنفار لقوات الجيش السوري والشرطة في قطاع القنيطرة.

كما شهد شريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي المحتل هدوءاً تاماً رغم الإعلان الإسرائيلي عن سقوط صواريخ من سوريا إلى الجولان السوري المحتل.
مصدر : وكالات
رقم : 933039
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