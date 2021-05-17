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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 20:06

المجلس الشيعي الأعلى في لبنان يدعو لحملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

المجلس الشيعي الأعلى في لبنان يدعو لحملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
وناشد المجلس في بيان اليوم الاثنين الدول والشعوب وكل الاحرار في العالم بالتحرك الجاد لنصرة الحق ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الشر الصهيوني.

ووجه المجلس تحية إكبار وتقدير لهذا الشعب الأبي بشهدائه ومقاوميه الذين يصنعون مجدا للامة ونصرا لفلسطين".

واعتبر أن "المقاومة في فلسطين حققت إنجازا نوعيا على مستوى الصراع مع العدو بتأسيسها معادلة ردع جديدة تلجم العدوان الإسرائيلي وتمهد لدحر الاحتلال وإنقاذ المقدسات.

واستنكر المجلس الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم في حق المدنيين في أرضهم ومنازلهم في انتهاك فاضح لحقوق الانسان واستباحة دمائه وتشريده من أرضه، ووضع هذه المجازر والانتهاكات "برسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومؤسسات المجتمع الدولي المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تعاقب الكيان الصهيوني على ارهابه، ولا سيما أن بيانات الشجب لم تعد تجدي نفعا.

وتقدم من ذوي الشهداء بأسمى آيات التهنئة والتبريك وأحر التعازي سائلا المولى أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وخص ذوي الشهيد محمد الطحان بالتعزية والتبريك، سائلا المولى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الأسرى بالحرية من سجون العدو الصهيوني.
مصدر : وكالات
رقم : 933056
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