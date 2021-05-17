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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 20:09

تيار الفجر اللبناني: المجازر الصهيونية لا تضعف قوى المقاومة الشعبية في فلسطين

تيار الفجر اللبناني: المجازر الصهيونية لا تضعف قوى المقاومة الشعبية في فلسطين
ورأى تيار الفجر في بيان ان "الاسبوع الاول من الحرب على غزة اتى مثقلا بالانجازات والتضحيات.

واعتبر ان "الحرب التي أطلق عليها تسمية #سيف_القدس تدخل أسبوعها الثاني، وهي الحرب الاولى التي يبادر اليها طرف عربي إسلامي في مواجهة العدوان الصهيوني على أمتنا العربية والاسلامية منذ أمد بعيد .

وقد مر الاسبوع الاول من هذه الحرب ، مثقلا بالانجازات والتضحيات التي حققها جمع مبارك من شعبنا الفلسطيني الذي صدق مع الله ومع أمته وكان على قدر كبير من المسؤولية التاريخية التي دفعته الى خرق التوازنات و قلب المعادلات وكتابة صفحة جديدة من تاريخ أمتنا".

واعتبر البيان ان "القرار الجريء الذي اتخذ من قبل طليعة جهادية مقاومة كان قرارا استراتيجيا انتقل بالصراع العربي - الصهيوني الى مرحلة جديدة تنكسر فيها غطرسة الكيان الغاصب المرتبط بالسياسة الاميريكية إرتباطا وثيقا، وتتلاشى فيها إنتهاكات قوات الاحتلال والمتطرفين تحت وطأة صمود كل قطاعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه.

وقد أنتج تفوق الارادة الفلسطينية المقاومة غلبة واضحة على التفوق العسكري والتقني الصهيوني، وباتت غزة كرقعة جغرافية ضيقة قادرة على تأديب الكيان الغاصب في كل مناطقه وفي كل قطاعاته.

وباتت تل أبيب كبرى المدن الفلسطينية المحتلة في متناول ثوار غزة ومجاهديها وصواريخهم الفتية ، وتعطلت المطارات الكبرى بعد أن طالتها صواريخ المجاهدين".

واكد ان "المجازر الصهيونية المرتكبة بحق المدنيين لا تفت في عضد المقاومين ولا تضعف قواهم الشعبية ، بل إنها تحفزهم نحو الاستمرار في الصمود والقتال والمواجهة التي تجعل موعدنا مع التحرر من ربقة الصهاينة أقرب مما يتصور الكثيرون".

وختم موجها التحية الى "المقاومين والمجاهدين، والجماهير الصامدة المتلاحمة مع قادتها ، والشعوب المنتفضة الداعمة للثورة الفلسطينية الحديثة".
رقم : 933058
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