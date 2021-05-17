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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 21:32

اللواء باقري: الكثير من التطورات الدفاعية لم تعرض امام الراي العام

اللواء باقري: الكثير من التطورات الدفاعية لم تعرض امام الراي العام
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اللواء محمد باقري قال في تصريح ادلى به عصر اليوم الاثنين : إن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وخلال السنوات الماضية اهتمت دائمًا بقيمة العلم و تطوير التكنولوجيا لتحسين قدراتها الدفاعية ، لا سيما مع تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية فقد شهدت هذه الوتيرة المزيد من السرعة خلال السنوات الأخيرة.

واشار اللواء باري الى التطورات التي حققتها البلاد في مجالي الدفاع والأمن وقال : "بعض هذه التطورات يشهدها شعبنا العزيز أعزائنا في منتجات مثل صواريخ أرض - أرض ، و انظمة وطائرات بدون طيار وحاملات الاقمار الصناعية وغيرها من القطاعات ، و العديد من هذه التطورات لم تعرض امام الجمهور وفي الوقت المناسب سيتم عرضها.

ولفت رئيس الاركان العامة العامة للقوات المسلحة الى عقد الاجتماع الاول للمجلس الاستراتيجي للعلوم و التكنولوجيا والتطوير الدفاعي والامني في البلاد مبينا ان القوات المسلحة تعد احدى اركان القوة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 933069
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