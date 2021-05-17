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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 21:44

مجلس النواب الأردني: نتابع الأحداث في فلسطين منذ اللحظات الاولى

مجلس النواب الأردني: نتابع الأحداث في فلسطين منذ اللحظات الاولى
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، إن الاتصالات التي أجراها العاهل الأردني تركزت على ضرورة العمل على حل جوهر النزاع، إلى جانب الجهود المبذولة لوقف الغارات الوحشية على غزة، لأن ما يجري حاليا هو نتيجة للمارسات الإسرائيلية، وبالتالي لا بد من حل الصراع من أساسه، وإلا فإن الوضع سيظل يتفجر على هذا النحو من وقت لآخر.

وأكد أن "وحدة موقف الدولة الأردنية في هذه الظروف العصيبة هو من أولى الأولويات، وجميعنا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالقدس وفلسطين، وفي كل شأن يتعلق بالقضية الفلسطينية ومصالح بلدنا وأمنه واستقراره".

وأضاف أنه ومنذ اللحظات الأولى لتدهور الأوضاع في القدس الشريف، وفي المسجد الأقصى المبارك ومحيط الحرم القدسي الشريف، وحي الشيخ جراح، ومجلس النواب الأردني يتابع بكل مسؤولية واهتمام التطورات المأساوية والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القدس وفي قطاع غزة، وبقية مدن الضفة الغربية، ومدن فلسطين التاريخية.

وأضاف العودات خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة لبحث العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمقدسات، أضاف " أن رئاسة المجلس قامت، ولجنة فلسطين النيابية، بالتنسيق مع الأخوة الفلسطينيين بحملة اتصالات واسعة النطاق، على مستوى الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومع العديد من المجموعات البرلمانية، على المستوى الدولي، من أجل لفت الانتباه إلى خطورة هذه التطورات على حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وعلى أمن واستقرار المنطقة كلها".
مصدر : وكالات
رقم : 933077
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