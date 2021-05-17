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الاثنين 17 أيار 2021 ساعة 21:46

أردوغان: 'إسرائيل' تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

أردوغان:
وفي كلمة له، قال أردوغان إنه "منذ النكبة عام 1948 هناك قتل من طرف واحد وهذا الإجرام مستمر، وإسرائيل تنتهك القوانين الدولية وهناك الكثير من الأبرياء تم قتلهم".

وأضاف: "علينا أن لا نبقى صامتين، فدائما ما يشهد شهر رمضان المبارك هجمات على الأبرياء في الأماكن المقدسة في فلسطين".

وأشار إلى أن تركيا لن تصمت على قتل الأبرياء وستستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى أحقية أن القدس عاصمة فلسطين".

وانتقد دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لبيع أسلحة لـ"إسرائيل"، قائلا: "بايدن يقدم الدعم العسكري لإسرائيل ثم يأتي للتحدث عن السلام"، معتبرا أن "هذه المجازر التي تحدث تحمل توقيع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "إعلان الولايات المتحدة والدول التي لحقتها، القدس عاصمة لإسرائيل أواخر 2017 زاد من شهية هذه الدولة القاتلة على سفك الدماء".

وأكد أردوغان أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به المقاومة في قطاع غزة التي لا تمتلك ترسانة عسكرية قوية".

ودعا الأمم المتحدة إلى "التحرك بشكل جدي تجاه القدس".

وأضاف: "سنقوم بما يلزم من دعم سياسي وعسكري من أجل تحرير القدس وحماية الفلسطينيين".
مصدر : وكالات
رقم : 933078
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