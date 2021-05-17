الأردن: سندرس مذكرة اخراج السفير الإسرائيلي من عمّان

وأضاف في ختام جلسة النواب التي عقدت ، عصر الإثنين، “سلام لمجلس الأمة الذي لا يوجد أحد فيه وإلا يتضمن أعضاءها أخا أو أبا وشقيقا كحال الحكومة”.



وقال، إنه لا أحد قدم لفلسطين كالأردن وتدعم حقوقهم وأولها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ونوه إلى “أننا حكومة وطنيين لا حكومة ليبراليين ولا ليبراليين جدد ونعتز أننا لسنا من تلك القماشة ونحن من القماشة التي تدافع عن الحقوق والكرامة”، مشيرا إلى “أننا حوصرنا بسبب مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية والمبادئ تُتعب ولا تخذل، وندعم كل فلسطيني ونسانده”.



وأضاف، أن المنطقة لن تنعم بأية استقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني عن حقوقه.



وعن مذكرة طرد سفير الاحتلال، قال الخصاونة إن الحكومة ستدرس حال وصولها للحكومة وسنعود إليكم بها بمشيئة الله، ونحن على مستوى الحدث، فنحن نؤخذ القرارات وفق المصلحة الوطنية.