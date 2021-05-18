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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 08:13

ظريف: أميركا زودت الكيان الصهيوني بالصواريخ لقتل أطفال فلسطين

ظريف: أميركا زودت الكيان الصهيوني بالصواريخ لقتل أطفال فلسطين
وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الاثنين: انه مثلما يتم اسقاط القنابل والصواريخ المصنعة اميركيا على رؤوس الفلسطينيين الابرياء، فقد قامت اميركا اخيرا بتزويد الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة قيمتها 735 مليون دولار ليقتل الاطفال بدقة اكبر، ومن ثم منعت مجلس الامن الدولي من اصدار بيان ضد الكيان الصهيوني رغم ان البيان كان لينا للغاية.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان العالم اصبح يرى الوجه الخبيث للكيان الصهيوني وداعمه.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الإثنين، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع صواريخ ذكية إلى تل أبيب بقيمة 735 مليون دولار، قبل فترة قصيرة من بدء هجمات كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها إلى مصادر في الكونغرس، وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس في 5 أيار الجاري، موافقتها على بيع إسرائيل صواريخ دقيقة التوجيه، وتُعرف أيضا باسم ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، بقيمة 735 مليون دولار.
ومنذ 10 مايو الجاري، يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية.

ووفق المصادر، فإن الكونغرس سيناقش هذه الصفقة، وأن عددا من أعضاء الكونغرس من الجناح الديمقراطي منزعجون منها، وطلبوا معلومات إضافية عنها.
مصدر : وكالات
رقم : 933130
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