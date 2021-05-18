الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 08:37

مفتي عمان: المقاومة الفلسطينية غسلت العار من جبين الأمة

مفتي عمان: المقاومة الفلسطينية غسلت العار من جبين الأمة
وقال الخليلي إن مشكلات الأمة "لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين".

مفتي عمان: المقاومة الفلسطينية غسلت العار من جبين الأمة

وفي وقت سابق، أشاد مفتي السلطنة بأهل القدس، والمرابطين بالمسجد الأقصى، بعد تصديهم للاقتحامات الشرسة لقوات الاحتلال.

وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "إننا وبكل فخر نحيي إخوتنا المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه من يحاول تدنيسه من أعداء الله المفسدين".

وأضاف: "وإن أعظم ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن تنحرف الأهواء بالأمة في أهم قضاياها المصيرية التي تعد من صميم عقيدتها، كما هو الشأن في قضية المسجد الأقصى".
وأدان مفتي عمان صمت الأمتين العربية والإسلامية تجاه ما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما قال في تغريدة أخري: "لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في الأرض المحتلة أن قوة الإرادة هي أعظم من أن تُقهر بقوة السلاح، وأن الإيمان هو أقوى عتاد في مواجهة العدو".

واعتبر أن في ذلك "عبرة للمتخاذلين الذين رضوا لأنفسهم الهُون، واستكانوا لمن لم تُفدهم استكانتهم عنده شيئاً، بل زادتهم خِسَّة وذُلاً"، في إشارة واضحة الى المطبعين العرب.
مصدر : وكالات
رقم : 933132
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
17 أيار 2021
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
17 أيار 2021
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
17 أيار 2021
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
17 أيار 2021
الانتخابات السورية وأبعاد جديدة للنصر
17 أيار 2021
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
المراسلة معصومة فروزان
17 أيار 2021
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
17 أيار 2021
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
16 أيار 2021
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
16 أيار 2021
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
16 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
الانتخابات السورية وأبعاد جديدة للنصر