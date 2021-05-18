كيان الاحتلال يواصل الاعتداء على غزة لليوم التاسع

وأفادت وسائل الاعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية عنيفة في محيط منطقة الكتيبة ومجمع أنصار لمباني حكومية ومدنية غربي مدينة غزة، وتصاعد الدخان واشتعال للنار، وذلك بعد توقف الغارات لساعتين تقريبا في القطاع.



وأوضحت أن غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في منطقة معن شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت طائرات الاحتلال أربع غارات من طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار على بناية غربي مدينة غزة.



هذا واستهدف طيران الاحتلال بعدة صواريخ أراض زراعية في محيط دوار التربية والتعليم شمالي القطاع، وغارة أخرى على منزل غربي منطقة المقوسي غربي مدينة غزة.



فيما، كثفت مدفعية الاحتلال من قصفها بقنابل الصوت والدخان شرقي بلدتي عبسان وخزاعة ومنطقة الزنة، وسقوط عدد منها في فناء منازل.



وما تزال طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في سماء القطاع، وعلى ارتفاع منخفض جدا.