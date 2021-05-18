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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 08:59

مصر تنضم لمجموعتين عربية وإفريقية لدعم الشعب الفلسطيني

مصر تنضم لمجموعتين عربية وإفريقية لدعم الشعب الفلسطيني
وقال مروان ،في كلمة له خلال الدورة الـ30 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتم انعقادها حاليا بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، إن "مصر تؤكد انضمامها لبيان المجموعتين العربية والإفريقية في دعم الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني ووقف العنف".

وأشار الوزير المصري إلى أن "الصراع الحالي لم ينشأ من فراغ وإنما على خلفية السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذلك محاولات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين عن ديارهم".

ولفت مروان إلى أنه "من بين أسباب هذا الاحتقان هو التوقف التام لعملية السلام، وغياب أفق تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، بل وتبني إجراءات تطمس فرص تحقيق هذا الحل".
مصدر : وكالات
رقم : 933135
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