مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة

وقدم العميد بور خلال المباحثات عرضاً مفصلاً عن السلع المطروحة في الفروع التجارية من إنتاج المؤسسة الإيرانية والتي يمكن الاستفادة منها لإقامة النموذج نفسه في سوريا.



وضم الوفد السوري معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب ومعاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر ومدير عام السورية للتجارة أحمد نجم والمهندس حارس مخلوف مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كما حضر اللقاء الدكتور توفيق أبو غالون من السفارة السورية في طهران.



واطلع الوفد خلال جولة قام بها على أحد المراكز التجارية التابعة لمؤسسة ايتكا والتي تحوي كماً كبيراً من مختلف الصناعات الغذائية والتحويلية كما قام بجولة على معمل الزيوت المحدث اطلعوا خلالها على كيفية عمله وأقسامه وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة فيها في معامل الزيت بسوريا.



وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس في تصريح لمراسل سانا في طهران: “تم تقديم عرض من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك حول التعاون بين مؤسسة ايتكا والمؤسسة السورية للتجارة حول تصدير بعض المواد الغذائية التي يحتاجها الجانب الإيراني وتصدير المواد التي يحتاجها الجانب السوري من المواد الغذائية كالسكر وزيت عباد الشمس والرز والتونة”.



من جهته قال معاون وزير الصناعة في تصريح مماثل إنه “تم عرض مجالات التعاون بين البلدين لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرة الإيرانية في مجال الصناعة والتقنيات إضافة إلى بحث بعض المشاريع التي عرضت سابقاً بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء معمل بطاريات وكذلك تقديم خطوط إنتاج لزيادة الطاقة الانتاجية لتعبئة المياه المعدنية”.



وأوضح العمر أن الجانب الإيراني عرض إمكانية تزويد بعض المواد الأولية غير المتوفرة للمصانع في سوريا.