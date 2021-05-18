الكويت تسعى لقانون ‘‘تجريم التطبيع‘‘ مع كيان الاحتلال

وقال الغانم في بيان صحفي، إن "أغلب العرب والمسلمين، بل العالم أجمع، تابع ما يحدث في الأيام الماضية من عدوان جبان من الآلة العسكرية للكيان الصهيوني واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية والعرب والمسلمين بالقدس وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن وصفها أو قبولها".



وأضاف: "اجتمع مكتب مجلس الأمة كممثل للشعب الكويتي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة، وناقش طلبات عدة بعقد جلسات خاصة في شأن هذه الاعتداءات، وقرر المكتب استعجال إنجاز قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليتم إقراره مع مناقشة ما يمكن القيام به لدعم إخواننا في فلسطين".



وأردف الغانم: "اتصلت مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الذي أكد دعم هذه القضية وحضور الحكومة، على أن يتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية والانتهاء من القانون المزمع التصويت عليه في الجلسة".



وأشار الغانم بالقول: "قمنا باتصالات عدة بين رئاسة المجلس ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي الذي تعاون مشكوراً من أجل تحقيق المقترحات التي تمت خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الأربعاء الماضي".



ونوه رئيس ⁧‫مجلس الأمة الكويتي إلى أنه "كان هناك اتصال مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الترتيب للقاء يجمع رؤساء برلمانات عربية ودول إسلامية لمناقشة إجراءات واقعية وحازمة تجاه الكيان الصهيوني والكنيست الإسرائيلي الذي خالف المواثيق الدولية كافة".