إضراب شامل يعم جميع الأراضي الفلسطينية

ودعت حركة حماس إلى النفير العام وجعل ،اليوم الثلاثاء، يوم تصعيد مع الاحتلال في مناطق التماس والشوارع الالتفافية مع المستوطنين.



ودعا نشطاء إلى إضراب شامل وحالة غضب تعم كامل الأراضي الفلسطينية، نصرة لغزة، وتحويله لثورة شعبية عارمة في وجه الاحتلال "من البحر إلى النهر".



أما حركة فتح، فدعت مختلف القطاعات إلى الالتزام بالإضراب وإعلان يوم غضب شعبي شامل وتكثيف المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين ونقاط الاحتكاك.



بدورها، أعلنت الحكومة الالتزام بالإضراب ودعت لتعطيل العمل في مؤسسات السلطة المدنية باستثناء الخدمات الصحية.



ودعت الجامعات والكليات الأهلية إلى تعطيل الدوام للطلبة والإداريين انسجاما مع الموقف الوطني والالتزام بالإضراب الشامل، فيما دعت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين إلى الإضراب الشامل لجميع مركبات النقل العام، نصرة للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح.



وأعلنت نقابات الأطباء والمحامين والنقابات المهنية والاتحادات إلى الإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات ضد الاحتلال.



وجاءت دعوات الإضراب بعد قرار لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل بالإضراب الشامل ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والاعتقالات التي يشنها الاحتلال في مدن الداخل واعتداءات المستوطنين.



وأعلنت مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمصانع عن الإضراب، تلبية لما اعتبرته نداء الواجب ونصرة لغزة والقدس.



كما وجهت دعوة إلى وقفة غضب للمقدسيين عند باب العامود.