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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 11:10

الاحتلال يمنع إدخال وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة

الاحتلال يمنع إدخال وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة
وقال مسؤول اللجنة رائد فتوح إن "السلطات الإسرائيلية ترفض إدخال السولار القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء".

وأضاف فتوح أن "ما نشر في وسائل عن سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال الوقود، كان خطأ في التبليغ من قبل الجانب الإسرائيلي فقط".

وأشار فتوح إلى أن ما سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخاله هو كميات من الوقود لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين فقط، وكذلك أدوية ومواد غذائية للمؤسسات الدولية.

وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة قد أعلنت الاثنين عن توقف مولد عن العمل في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب النقص في الوقود اللازم لتشغيل المحطة، مما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع.

وطالبت الشركة بضغط دولي على "كيان الاحتلال" لإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، حيث أن الكميات المتوفرة تكفي لتشغيل المحطة لثلاثة أيام كأقصى حد.

وكانت اللجنة الفلسطينية للإدارة العامة للمعابر والحدود قد أفادت بأن السلطات الإسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء لساعات محدودة لإيصال الوقود الخاص بالكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.
رقم : 933165
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