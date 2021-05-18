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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 11:46

الجبهة الشعبية تدعو إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

الجبهة الشعبية تدعو إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال
واعتبرت الجبهة أن" الوفاء لدماء الشهداء الزكية التي سالت على امتداد الوطن خلال الأيام الماضية وخاصة شهداء غزة وأبطال مقاومتها الباسلة، تقتضي من الجميع وفي المقدمة منهم رفيقاتها ورفاقها في كافة المحافظات والمنظمات الحزبية بالضفة الالتحام في معركة المواجهة اليومية الشاملة مع هذا العدو الصهيوني المجرم والاشتباك معه بمختلف اشكال المقاومة، لتوجيه رسائل واضحة أن شعبنا في داخل وخارج فلسطين موحداً، ويلتف حول خيار المقاومة، وأنه لن يترك غزة والقدس والشيخ جراح تقاتل وحدها".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الاراضي الفلسطينية لليوم التاسع، ويقصف مواقع سكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد 212 شخصا، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 1400 مصاب، و40 ألفا اضطروا لترك منازلهم جراء تدميرها أو قصفها.

وخلال العدوان الأخير المستمر على القطاع عمد الاحتلال إلى قصف أغلبية منازل المدنيين دون سابق إنذار وفي ساعات الفجر حيث يكون الناس نياما.
مصدر : وكالات
رقم : 933170
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