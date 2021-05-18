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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 11:53

اللواء باقري: انتاج محركات الطائرات مؤشر على تطور قدرات البلاد

اللواء باقري: انتاج محركات الطائرات مؤشر على تطور قدرات البلاد
وزار اللواء باقري ،اليوم الثلاثاء، مؤسسة صناعة الطيران بوزارة الدفاع وتفقد خط الإنتاج الوطني للمحركات، واطلع على آخر التطورات والإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع في مجال محركات الطائرات.

وفي إشارة إلى أهمية المحرك كقضية حيوية ومهمة للغاية في مجال الطائرات والصواريخ، قال اللواء باقري إن محركات المنتجات الجوية من أهم الأجزاء والقنوات الحساسة من حيث التكنولوجيا، وان عددا قليلا من الدول قادر على إنتاجها.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أن إيران، بجهود متخصصيها وعلمائها الملتزمين، تمكنت أن تدخل المجال الحاسم لتصميم وإنتاج محركات طائرات متطورة بالاتكاء على الباري تعالى وبالثقة والاعتماد على القدرات الداخلية، وهي جاهزة لاستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ بمحركات إيرانية الصنع، وهذا أمر يدعو إلى الفخر للقوات المسلحة والوطن.

وقال إن إنتاج المحركات له قيمة اقتصادية مضافة إلى جانب القيمة الدفاعية، وقال ان جميع الطائرات والصواريخ وغيرها تعتمد على قضية المحرك وهذه المسألة الهامة تظهر الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا القطاع.

واشار رئيس الأركان الايراني في جانب آخر من حديثه، إلى موضوع الحظر المفروض من قبل الاستكبار، وقال ان كل التطورات الدفاعية تحققت في فترة الحظر الجائر، لأن هذه القيود جلبت الازدهار والفرص القيمة لعلماءنا العاملين في الحقل الدفاعي.
مصدر : وكالات
رقم : 933171
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