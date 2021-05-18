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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 12:28

طقس سوريا سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

طقس سوريا سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم اثلاثاء، أن يكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات والجو حار وصحو بشكل عام وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام الثلاثاء والاربعاء والخميسأجواء سوريا سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
مصدر : وكالات
رقم : 933172
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