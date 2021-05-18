وقفة في طهران للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

وقال حجة الإسلام السيد محسن محمودي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يشهد العالم اليوم أن الشعب الفلسطيني المظلوم يقف في وجه الهجوم الوحشي من قبل كيان الاحتلال في القدس واضاف تبشر هذه الأحداث بتحرير القدس الشريف ".



وأضاف: "الشعب الفلسطيني المظلوم وأبطال فلسطين بكل قوتهم يقفون ضد الكيان الصهيوني الغاصب ويدافعون عن القدس الشريف القبلة الأولى للمسلمين.



وأكد محمودي ان "فلسطين وأطفال هذه الأرض الصامدون ، تلاميذ مدرسة الحاج قاسم سليماني ، مصممون على إنهاء الالتماس المخزي للكيان الصهيوني".



وأضاف: "على الرغم من أن القادة المتغطرسين التزموا الصمت في وجه وحشية كيان الاحتلال في القدس ، إلا أن دول العالم الحرة تدين هذه الجرائم أكثر من أي وقت مضى وتعرب عن كراهيتها للكيان القاتل للاأطفال .



وقال محمودي: إن أبناء طهران الثوريين ، إلى جانب باقي الدول الحرة في العالم سيعبرون عن استيائهم من جرائم الكيان الصهيوني غدًا الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) في ساحة الإمام الحسين (ع) بطهران ويهتفون "الموت لاميركا والموت لاسرائيل" ان فلسطين ليست وحيدة.