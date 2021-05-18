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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 14:40

إندونيسيا ..مظاهرات رفضا للعدوان الاسرائيلي ونصرة للقدس

إندونيسيا ..مظاهرات رفضا للعدوان الاسرائيلي ونصرة للقدس
ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمها عدد من الفعاليات الطلابية والعمالية، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، وقتل المواطنين، والاعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف الأميركي المنحاز لـ"إسرائيل".
مصدر : وكالات
رقم : 933202
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