لا تتوقف الشعوب عن التحرك لأجل القدس وغزة

جاء ذلك بعد أن أغلقت الداخلية الكويتية كل مواقف السيارات المحيطة بمجلس الأمة، والساحات الخلفية للمسجد الكبير، بعد أن طالبت بإلغائها، قبل أن تتراجع عن القرار وتسمح بإقامتها.



وقال النائب حسن جوهر: إن "مواقف الشعب الكويتي من نصرة الفلسطينيين واضحة، وهناك إجماع من كل أطياف المجتمع حول المظلومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".



من ناحيته، قال النائب ثامر السويط: "علاقتنا نفتخر فيها في دعم الصمود الفلسطيني"، مضيفاً أن الوقفة كان من المقرر أن تضم جميع أطياف المجتمع المدني والمنظمات، إضافة للراغبين من المقيمين بالمشاركة، إلا أن قرار الداخلية كان تعسفياً وانتقائياً وسيتحمل مسؤوليته الوزير.



من جانبه أكد النائب مبارك العرو أن المشاركة في الوقفة التضامنية مع فلسطين جاءت لتأكيد حق المواطنين في التجمع السلمي، مضيفاً أن الكويت داعم حقيقي ورئيسي للقضية الفلسطينية حيث إنها القضية الأولى.



وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن رئيس ⁧‫مجلس الأمة الكويتي‬⁩ مرزوق الغانم عن ‏جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع العمل على تعجيل الانتهاء من قانون حظر ومناهضة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وفي 11 مايو الجاري، خرج المئات من المتظاهرين في الكويت بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة الإرادة قرب مجلس الأمة على إثر دعوة وجهها ناشطون احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية.



وسبق أن ندد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين في المسجد الأقصى، واصفاً إياها بـ"اللاإنسانية".



وأكد "وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".





وإلى اليمن فقد شهدت مختلف المحافظات اليمنية، يوم أمس، مسيرات جماهيرية غاضبة تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وتميزت هذه المسيرات بحضور كبير من جانب كل الشرائح الاجتماعية، وتحديدا كبار السن الذين شاركوا بكثافة في مسيرة العاصمة صنعاء.



ورفعت في خلال التحركات الأعلام الفلسطينية وصور القدس، إلى جانب لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالتخاذل العربي تجاه القضية الفلسطينية، وأخرى أكدت مركزية القضية لدى الشعب اليمني.



وردد المشاركون في مسيرة صنعاء شعارات منددة بمن وصفوهم بـ»صهاينة العرب»، معتبرين أن اليمن وفلسطين يقفان اليوم في خط الدفاع الأول في مواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وأن السلام مجرد خدعة أميركية لحماية إسرائيل، ولا خيار أمام الأمتين العربية والإسلامية إلا الوقوف إلى جانب محور المقاومة لتحرير المنطقة من الهجمة الاستعمارية الأميركية والإسرائيلية ومواجهة العدو بكل السبل الممكنة.



وفي مسيرة «الغضب لأجل فلسطين» التي شهدتها صنعاء، أمس، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في الیمن "محمد علي الحوثي"، إن اليمن يراقب عن كثب الوضع في فلسطين، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع فصائل المقاومة الفلسطينية.



وأشار إلى أن صنعاء تسجل اليوم موقفا شعبيا من العدو ومن التطبيع، لأن «القضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين، ونحن جزء من فلسطين وهي جزء منا، وفلسطين هي القضية الأولى، على رغم العدوان والحصار».



وخاطب الحوثي دول العدوان، قائلا: «ألا تستحق القدس والأقصى الشريف أن تقدموا من أجلهما كما فعلتم في حربكم ضد اليمن»، داعيا دول التحالف السعودي - الإماراتي إلى وقف العدوان على الشعب اليمني والذهاب إلى فلسطين لنصرة أهلها، ومتعهدا بوقف المواجهات كافة من قبل «أنصار الله «في حال «اتجهت دول العدوان بطائراتها وأسلحتها التدميرية لقتال إسرائيل».



وتوجه إلى الرياض وأبو ظبي بالقول: «نريد أن نجد حزمكم وعزمكم في المكان الصحيح، وأن نرى قصف الطيران في المكان الصحيح، وأن تغيثوا إخواننا في فلسطين لأنكم تزعمون أنكم الدول الإقليمية التي تحافظ على العروبة. اذهبوا إلى فلسطين، ونحن جاهزون لمساندتكم بقوتنا الصاروخية أو بالمسير أو بأبطالنا في الميادين».



كما لفت الحوثي إلى أن «المعركة اليوم مع العدو ليست عسكرية فحسب، بل سياسية. ومثلما حشد تحالف العدوان سياسيا ضد الجمهورية اليمنية، لم نجد ذلك الحشد بالنسبة إلى فلسطين».



واختتم حديثه بالقول إن «القدس أقرب من صنعاء بالنسبة إلى السعودية، لأن حدودها ملتصقة بفلسطين، وكذلك الإمارات التي ذهبت للتطبيع مع العدو الصهيوني، فتحرير القدس أقرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا».



وجابت المسيرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني محافظات صعدة وعمران وذمار وتعز وإب ورداع والبيضاء والحديدة والمحويت وحجة والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء في محافظة مأرب، فيما أشاد المشاركون بالرد الفلسطيني، وتوحد حركات المقاومة.



وفي العاصمة التركية اسطنبول رفعت الاعلام الفلسطينية ونُظمت تظاهرات، كما كل المدن الكبيرة في العالم الاسلامي تضامنا واسنادا لفلسطين وشعبها ومقاومتها.



وقال عبدالله أبو اللبن وهو أحد المشاركين في التظاهرات:"غزة لن تنكسر برجالها وشبابها ونساءها وأطفالها، تُقصف المنازل في غزة بعنف علی رؤوس ساكنيها الا وان غزة دوماً تثبت انها الدرع الاول والحامي للأمة العربية والاسلامية".



وقال جمعة الفرا وهو متظاهر اخر:"جئنا اليوم الی هنا لنوصل رسالة للعالم اجمع ان الفلسطينيين علی حق وانهم لن يستسلموا حتی الرمق الاخير، اما رسالتنا الاخير. وغزة لن تستسلم ونقول نحن مع غزة ومع المقاومة حتی الرمق الاخير باذن الله تعالی".



المشاركون في التظاهرة من جاليات عربية واسلامية وحدتهم القدس وألهبت مشاعرهم ضربات المقاومة في غزة.



هتف المشاركون ضد الكيان الصهيوني، وصرخوا لاجل تحرك الامة.



وقال الدكتور القيادي في حركة حماس، عبدالمعطي زقوت:"انتم لستم وحدكم في الميدان، الامة كلها معكم، سلمت اياديكم وصواريخكم، التي تدك اليوم عاصمة الكيان الصهيوني المسخ".



وقال مصطفى الشمري وهو أحد المتظاهرين:"بعد ان يأسنا من الصمت العربي والخليجي ازاء القضية الفلسطينية، هنا في تركيا وفي دول اوروبا وحتی في اميرکا الجنوبية في تشيلي والبرازيل هنالك حركات احتجاجية هذه الايام واعتقد ان هذه الاحتجاجات ذات فائدة كثيرة لدعم القضية الفلسطينية".



يتكرر المشهد في اكثر من ميدان في تركيا ، والثابت هو مساندة فلسطين، ودعم المقاومة، تختلف اللهجات هنا لكن الهتافات واحدة.



امتداد امد العدوان على غزة واستمرار مشاهد العز التي ترسمها المقاومة الفلسطينية يزيد من حالة تضامن وتعاطف الشعوب العربية والاسلامية مع أصحاب الحق في فلسطين، تضامن وفعاليات يرجو المشاركون بها بان تترجم بتحرك عربي رسمي واسلامي من أجل لجم الكيان الصهيوني.



وشهدت العاصمة الأندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم الثلاثاء، تظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطنيي، وللانتهاكات المستمرة في القدس.



ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمها عدد من الفعاليات الطلابية والعمالية، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، وقتل المواطنين، والاعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف الأميركي المنحاز لـ"إسرائيل".





