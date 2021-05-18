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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 18:04

محمد عبد السلام يهاتف علي أكبر ولايتي بشأن التطورات الأخيرة

محمد عبد السلام يهاتف علي أكبر ولايتي بشأن التطورات الأخيرة
وفي إشارة إلى تحرك الشعب اليمني للتصدي لمؤامرات الأعداء وتحقيق أهداف الشعب اليمني قال ولايتي: إن حركة أنصارالله اليمنية بقيادة السيد الحوثي كان لها دورا مهما في تطور ثورة الشعب اليمني، كما لها مسؤوليات جسيمة وكان لديها نجاحات كثيرة في خدمة الشعب اليمني، ونتمنى أن تتحقق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن ونشهد المزيد من الانتصارات لهذه الحركة.

وتأكيدا على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لمحور المقاومة وتأكيد قائد الثورة على تطوير العلاقات، أعرب ولايتي عن أمله في أن تعقد المحادثات واللقاءات بهذا الشأن في المستقبل القريب.

وفي جزء آخر من الحديث أعلن عن عقد لقاء افتراضي بحضور مفكرين إسلاميين وعلماء ودعاة الحرية في العالم من قبل المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، دعما لحركة أبناء اليمن ضد عدوان الأعداء.

من جانبه أكد محمد عبد السلام في هذا الاتصال: إننا نقدر دائما موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن الأمة الإسلامية، وخاصة فلسطين، ونثق بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة، بما في ذلك ضد عدوان الكيان الصهيوني.

وأضاف: "سوف أنقل رسالتكم إلى السيد عبد الملك الحوثي ونأمل أن تعقد لقاءات قريباً لتطوير العلاقات بيننا".
رقم : 933238
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