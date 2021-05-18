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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 18:16

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".

ولفت البيان إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة، أسفرت عن سقوط مئات المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على الفلسطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكد البيان أن صالح "جدّد موقف العراق إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة".

وشدد صالح على "أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

ونقل البيان إشادة السفير أحمد عقل بموقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها.
مصدر : وكالات
رقم : 933241
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