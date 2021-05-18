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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 18:28

120 عالم دين بحريني يعلنون دعمهم لفلسطين والقدس

120 عالم دين بحريني يعلنون دعمهم لفلسطين والقدس
وجاء في نص البيان :

"بسم الله الرحمن الرحيم

ملحمة الكرامة

العدوّ الصهيونيّ يضع الفلسطينيين - والأمّة من خلفهم - أمام تحدّي العزّة والكرامة، تحدّي المقاومة والحريّة أو الانسحاق والذلّة!!. وهيهات للمجاهدين الغيارى، وللأمّة الأبيّة، أن تقبل بالذلّة والانسحاق أمام الصهاينة المحتلين، فديننا الحنيف، وتاريخنا المشرق بالتضحيات، يأبى لأمتنا إلّا العزّة والشموخ.

فالأمّة كلّها متوحّدة خلف قدسها، وخلف مقاومتها، التي تسطّر ملاحم البطولة في وجه آلة البطش الإسرائيلي، دفاعاً عن مقدّسات الأمّة وكرامتها، وتجسّد بذلك ملحمة الكرامة لهذه الأمّة.

والنصر حليف المقاومين الأبطال، والخزي والعار والهزيمة للصهاينة القتلة المجرمين، وداعميهم الذين يتبجّحون كذباً بالدفاع عن حقوق الإنسان.

فسلام من أرض البحرين للمرابطين في مواقع الجهاد والمقاومة، وبكم اعتزازنا، ولكم دعمنا الكامل.

والرحمة والمغفرة للشهداء، والشفاء والسلامة للجرحى.

وصبراً يا أهلنا في فلسطين، فالله تعالى معكم، وهو ناصركم، ومهلك عدوّكم وعدوّ هذه الأمّة، الكيان الصهيونيّ المحتل.

{ ..وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }

17 مايو 2021م
مصدر : وكالات
رقم : 933243
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