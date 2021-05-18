'القسام' تقصف المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة

وأفادت "القسام" عبر بلاغات عسكرية متعددة، أنها أطلقت رشقات صواريخ وقذائف هاون، على تجمعات إسرائيلية ومنها، أشكول، ونتيفوت، وأوفكيم، وموقع إسناد "صوفا"، وناحل عوز، وسديروت، وزيكيم، ومجمع مفتاحيم، ورعيم، وكريات جات، وأسدود وعسقلان، وبئر السبع.



و أصدرت كتائب "القسام"ما لا يقل عن 13 بلاغا عسكريا، ، للإعلان عن مسؤوليتها عن هذه الهجمات الصاروخية.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أسفر القصف عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين، منهم 2 وصفت جراحهم بالخطيرة.



وبحسب كتائب القسام، فإن هذا القصف يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عشرات الغارات الجوية، على مسجد وبنايات سكنية وأراض، ومواقع، في قطاع غزة؛ ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة.



و قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم 12 بناية ومنزل سكني في القطاع.



والثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، بجانب 1442 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية، منذ 7 مايو الجاري، 23 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة.



ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإحتلال ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.