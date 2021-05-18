الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 18:37
ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر..

'القسام' تقصف المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة

وأفادت "القسام" عبر بلاغات عسكرية متعددة، أنها أطلقت رشقات صواريخ وقذائف هاون، على تجمعات إسرائيلية ومنها، أشكول، ونتيفوت، وأوفكيم، وموقع إسناد "صوفا"، وناحل عوز، وسديروت، وزيكيم، ومجمع مفتاحيم، ورعيم، وكريات جات، وأسدود وعسقلان، وبئر السبع.

و أصدرت كتائب "القسام"ما لا يقل عن 13 بلاغا عسكريا، ، للإعلان عن مسؤوليتها عن هذه الهجمات الصاروخية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أسفر القصف عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين، منهم 2 وصفت جراحهم بالخطيرة.

وبحسب كتائب القسام، فإن هذا القصف يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عشرات الغارات الجوية، على مسجد وبنايات سكنية وأراض، ومواقع، في قطاع غزة؛ ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

و قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم 12 بناية ومنزل سكني في القطاع.

والثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، بجانب 1442 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية، منذ 7 مايو الجاري، 23 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإحتلال ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
رقم : 933245
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
18 أيار 2021
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
17 أيار 2021
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
17 أيار 2021
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
17 أيار 2021
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
17 أيار 2021
الانتخابات السورية وأبعاد جديدة للنصر
17 أيار 2021
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
المراسلة معصومة فروزان
17 أيار 2021
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
17 أيار 2021
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
16 أيار 2021
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
16 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج