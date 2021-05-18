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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 20:42

روحاني: زيادة الانتاج دليل حاسم على امكانية النمو المستديم

روحاني: زيادة الانتاج دليل حاسم على امكانية النمو المستديم
جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد اليوم الثلاثاء والذي تم فيه البحث حول الاجراءات والخطط المتخذة والمقترحات المطروحة في سياق تحقيق شعار العام وهو "الانتاج والدعم وازالة العقبات".

واعتبر رئيس الجمهورية سياسة تقوية اقتصاد البلاد، المؤكد عليها من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، رهنا بزيادة الانتاج الداخلي مع رفع مستوى الجودة وقال: ان زيادة نمو الانتاج خلال الاعوام من 2014 الى 2017 دليل حاسم على امكانية النمو المستديم للانتاج مع اتخاذ السياسات الاقتصادية وتحسين العلاقات الدولية.

واشار الرئيس روحاني الى ان الحكومة ستواصل بكل قوة حتى اليوم الاخير من مهمتها دعم الانتاج والمنتجين وخالقي فرص العمل واضاف: ان الحكومة ستبذل كل جهودها في مسار رفع العقبات ودعم الناشطين الاقتصاديين وخالقي فرص العمل.

وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير حول اداء الشركات البتروكيمياوية ونمو انتاج وصادرات هذه الشركات، حيث اكد الرئيس روحاني في هذا الصدد الدور الريادي للشركات البتروكيمياوية في انتاج المصادر القيمة للنفط والغاز وتوفير عوائد العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات غير النفطية.

واشاد رئيس الجمهورية بجهود المزارعين في زيادة انتاج المحاصيل الزراعية واعتبر مواصلة تقديم الدعم لهم في هذا المجال بانها تمثل سياسة مؤكدة من قبل الحكومة.
رقم : 933269
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