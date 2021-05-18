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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 20:44

الليبي عبد الحميد الدبيبة يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

الليبي عبد الحميد الدبيبة يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي
جاء ذلك عقب وصول “هود” إلى العاصمة الليبية طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي، في أول زيارة رسمية لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ سنوات.

ومن الجانب الليبي، حضر اللقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط محمد عون، وعن الجانب الأمريكي السفير والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، ومسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر بالحكومة الليبية ” أن الزيارة الأمريكية ستتناول عددا من الملفات، على رأسها التنسيق الأمني المشترك، وإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس".

ومن المنتظر أن يعقد هود في ختام زيارته مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزيرة الخارجية الليبية بمقر رئاسة الوزراء.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في ليبيا كانت قد أعلنت في يوليو من العام الماضي، في بيان رسمي، اعتزامها البدء في مشاورات رسمية مع السلطات الليبية لتأمين مقر جديد لها بالعاصمة طرابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 933271
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