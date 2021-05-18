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الثلاثاء 18 أيار 2021 ساعة 21:51

كتائب القسام تكشف تفاصيل استهداف مبنى في أشكول

كتائب القسام تكشف تفاصيل استهداف مبنى في أشكول
وقالت في تصريح لها، إن الضربة وجهتها الكتائب صوب "موشاف "أوهاد" ضمن مجمع "مفتاحيم" في المجلس الإقليمي أشكول، وتم استخدام صواريخ من طراز "Q20".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مستوطنيْن اثنين، فيما أصيب عشرة آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على مبنى في إشكول.

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها قصفت بقذائف الهاون، مواقع وتحشيدات الاحتلال في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في اشكول.

كما ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأن الاحتلال اعترف رسمياً بمقتل 2 من جنوده وإصابة 10 آخرين في قصفها لمواقعه في أشكول.
مصدر : وكالات
رقم : 933289
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