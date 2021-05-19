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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 08:56
اليمن.. تحرير 16 أسيرا في جبهة مأرب
وأوضح نائب رئيس اللجنة احمد ابو حمراء أن تحرير الأسرى تم في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مأرب.
وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى المحررين:
مصدر :
المسيرة
رقم :
933341
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