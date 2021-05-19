اليمن.. تحرير 16 أسيرا في جبهة مأرب

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن، عن تحرير 16 أسيراً من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في عملية تبادل محلية بجبهة مأرب.