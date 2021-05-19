بوغدانوف والسفير السوري يبحثان التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا، وقد تم إيلاء اهتمام خاص لعملية التحضير للانتخابات الرئاسية في ذلك البلد المخطط لها يوم 26 أيار من العام الجاري، وحضور المراقبين الروس وغيرهم من المراقبين الدوليين المدعوين".



وأضاف البيان: "جدد الجانب الروسي دعمه الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة المساعدات المتعددة الأوجه للشعب السوري".



وحدد مجلس الشعب السوري، يوم 20 أيار الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين خارج البلاد، في حين ستجري الانتخابات داخل البلاد في 26 أيار الجاري.



وينافس الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، كلا من الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمعارض محمود أحمد مرعي.



ويتولى الفائز بالانتخابات المقبلة رئاسة البلاد لمدة 7 سنوات، وذلك حسب الدستور السوري وقانون الانتخابات لعام 2014.