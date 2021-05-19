ضربات صاروخية قسامية تستهدف قواعد جوية للإحتلال

وفي الساعات الأخيرة من يوم أمس أعلنت الكتائب توجيهها ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية (حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون) التي تنطلق منها الطائرات الحربية الصهيونية، وذلك رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء.



وفي وقت سابق كشفت الكتائب بأنها استخدمت صواريخ من طراز Q20 في الضربة الصاروخية صوب موشاف "أوهاد" ضمن مجمع مفتاحيم في المجلس الإقليمي أشكول، والت التي أدت لمقتل 2 وإصابة 20 آخرين، بينما أصيب مغتصب صهيوني بجراح خطيرة بعد سقوط إحدى الصواريخ على مركبة بشكل مباشر قرب بئر السبع بعد قصف القسام.



وأسفر القصف القسامي المتواصل عن تكبيد الكيان الصهيوني لخسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأدى لمقتل -حتى الآن- 10 صهاينة -بينهم ضابط صهيوني- في حين أصيب أكثر من 650 آخرين بجروح، إضافة لتضرر أكثر من 100 مبنى وتدمير عشرات المركبات ووقوع أضرار مادية كبيرة، وتوقف مطار "بن غوريون" الدولي.