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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 10:15

4 شهداء في اليوم العاشر للعدوان الصهیونی على غزة

4 شهداء في اليوم العاشر للعدوان الصهیونی على غزة
واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم الصحفي يوسف أبو حسين، وأصيب 10 آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي أبو حسين في منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ما أدى إلى اصابة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة آخران فجر اليوم في قصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلاً في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين محيط سوق السيارات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافةً إلى قصفه موقعاً في منطقة أبراج الكرامة شمال غرب المدينة، ما ألحق دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات المجاورة.

وأصيب مواطن في قصف من طائرة حربية إسرائيلية على شارع خالد بن الوليد في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق دمار في المكان، واستهداف منزل لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة بالمدينة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وجمعية خيرية في المدينة، ودمرهما بشكل كامل، ما ألحق دماراً في منازل المواطنين المجاورة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي وسط القطاع، قذائف بشكل مكثف صوب منازل وأراضي المواطنين شرق مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج ومنطقة جحر الديك، مما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر مادية في صفوف المواطنين.

وقصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومدفعيته أراضي زراعية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير في ممتلكات المواطنين، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف من المكان، إضافة إلى اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء غرب بيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي إلى 218 شهيداً وإصابة 1500آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
مصدر : وكالات
رقم : 933353
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